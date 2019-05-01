"أودي" تعتزم إنتاج سيارة صالون كهربائية من حجم الطراز "أيه4"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أودي

ذكرت مجلة "أوتو كار" المتخصصة في موضوعات السيارات أن شركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة تطور حاليا 5 سيارات كهربائية، وليس من بينها سيارة تنافس السيارة الكهربائية من فئة الصالون التي تنتجها شركة "تيسلا" الأمريكية باسم "موديل 3"،

مضيفة أن الشركة الألمانية أكدت اعتزامها تطوير سيارة كهربائية من هذه الفئة وسيكون حجمها مماثلا لحجم سيارتها الصالون التقليدية "أيه4".

وبحسب التقرير فإن السيارة الجديدة ستكون أصغر من السيارة الكهربائية "إي ترون جي.تي" التي تماثل حجم السيارة "أيه 6". في الوقت نفسه فإن السيارة التقليدية ونظيرتها الكهربائية ستعتمدان على التصميم الأساسي "بي.بي.إي" المستخدم في سيارات "بورشه" الفارهة، حيث أن كلا من "بورشه" و"أودي" مملوكتان لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا.

ونقلت مجلة "أوتو كار" عن "مارك ليشته" مدير التصميم في شركة "أودي" القول إنه ستكون هناك سيارات كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) وسيارات كهربائية ذات أرضية منخفضة وطابع رياضي مثل "إي.ترون جي.تي"، مضيفا إن الشركة تعمل على تطوير سيارة كهربائية بحجم السيارة "أيه4".

يذكر أن "أودي" بدأت طرح سيارات الطراز "إي ترون" خلال العام الحالي حيث يبدأ بيع السيارة الكبيرة "إي ترون" في الولايات المتحدة منتصف العام الحالي، في حين سيتم طرح السيارة "إي ترون سبورت باك" أوائل العام المقبل. وسيتم طرح السيارة "إي ترون جي.تي" بنهاية العام المقبل، تليها السيارة "كيو$ إي ترون" في أوروبا عام 2021 أو بعد ذلك.