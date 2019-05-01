تعرف على مركز مصر في قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للسيارات التجارية

شهد إنتاج السيارات التجارية حول العالم، ارتفاعاً خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 5.5%، مقارنةً بإنتاج عام 2017، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال 2018، حوالي 25.1 مليون سيارة، فيما بلغ إجمالي

الإنتاج خلال 2017 ، حوالي 23.8 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات العالمية "OCIA".

ووفقاً للبيانات الصادرة، فإن مصر جاءت في المركز

الـ 23 في قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للسيارات التجارية، بإجمالي إنتاج بلغ 52.1 ألف وحدة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للسيارات التجارية خلال 2018، بواقع 8.5 مليون وحدة، تلتها الصين بـ3.4 مليون وحدة، ثم المكسيك ثالثًا بإنتاج بلغ 2.5 مليون وحدة.

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