لن تصدق قيمة التأمين السنوي على بوجاتي شيرون سبورت إصدار Ans 101

ارابيان درايف – تم تدشين عدد من الموديلات الهامة في معرض نيويورك للسيارات هذا العام، مثل فورد اسكيب ولينكون كورسير وهيونداي فينيو ومرسيدس بنز GLC كوبيه والمزيد، وقد قام موقع ValuePenguin بدراسة تكلفة التأمين السنوية لهذه السيارات، في الولايات المتحدة خاصة.

مرسيدس بنز GLC 300 كوبيه تكلف 1,842 دولار سنوياً (6900 ريال) للتأمين، اما لينكون كورسير فستكلف 1,605 دولار (6000 ريال).. هيونداي فينيو تحتاج ما يعادل 4,700 ريال، وفورد اسكيب تصل إلى ما يعادل 3900 ريال سنوياً.

الكبيرة فيهم بالطبع هي بوجاتي شيورن سبورت إصدار 110 Ans الذي تم تدشينه بدون ضجة كبيرة في نيويورك بسعر يبدأ من 3,260,000 دولار (12.2 مليون ريال)، وسيارة باهظة الثمن كهذه بالطبع ستكلف الكثير لتأمينها.

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هذا الإصدار الجديد لشيرون سبورت يكلف 50,251 دولار (188,000 ريال) سنوياً للتأمين!، أي أن مجرد تأمين الهايبركار لعام يكلف أكثر من سعر سيارتي هيونداي كونا مع تأمينهم.

بالطبع المهتمون بشراء السيارة لن يصدهم تكلفة التأمين الباهظة، ويُذكر أن شيرون سبورت 110 Ans تأتي بمحرك W16 تيربو رباعي بقوة 1,479 حصان وعزم دوران 1500 نيوتن.متر، وتنوي بوجاتي صنع 20 نسخة فقط من الإصدار.