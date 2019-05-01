جاكوار لاندروفر ستدفع لك إذا عرفتها على مواقع حفر الطريق والزحام

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار لاند روفر عن تقنية “محفظة ذكية” جديدة ستدفع أموالاً للسائقين مقابل نقلهم لمعلومات عن تنقلاتهم اليومية، والغرض النهائي هو تخفيف الزحام!

الشركة تختبر خدمة جديدة ستقوم بمشاركة بيانات ظروف الطرق والزحام وحفر الطريق مع موفري أنظمة الملاحة أو السلطات المحلية، وفي المقابل سيحصل السائقين على عملات رقمية.

وبينما تراجعت قيمة العملات الرقمية بشدة في الأشهر الأخيرة، جاكوار لاند روفر صرحت أن السائقين بإمكانهم استخدامها لشحن سياراتهم الكهربائية والهجينة أو دفع رسوم ركن السيارات والمزيد.

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لا نعلم متى سيتم إطلاق هذه الخدمة، والتي في الغالب ستقتصر على بريطانيا في المراحل الأولى لها، مع قيام الشركة باختبارها في مركز هندسة البرمجيات في أيرلندا حالياً وتجربتها عملياً في سيارات جاكوار F-Pcae ورينج روفر فيلار.

الخدمة ستفيد السائقين كما ستخدم هدف الشركة بإزالة أي أثر لـ “الانبعاثات والحوادث وزحام الطرق”.