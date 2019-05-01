الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "فيسكر" تعود لمنافسة "تيسلا" مع سيارة كهربائية بسعر 40 ألف دولار

أعلنت شركة "فيسكر" للسيارات الكهربائية، وهي من أوائل المنافسين لـ"تيسلا"، الاثنين عزمها على إطلاق سيارة رياضية جديدة بسعر 40 ألف دولار ستطرح في الأسواق اعتبارا من العام المقبل.

ومن شأن هذه الخطوة إعادة إطلاق العلامة التجارية التي حققت شهرة قبل إشهار إفلاسها سنة 2013.

هذه الماركة التي يقودها المصمم السابق في "بي أم دبليو" هنريك فيسكر خضعت لإعادة هيكلة طويلة، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة إعادتها للمنافسة مع "تيسلا" في سوق السيارات الكهربائية الموجهة إلى العامة.

وأعلنت "فيسكر" عن هذا المشروع في بيان صحافي أرفقته بصور للسيارة الجديدة التي قالت إن نموذجا أوليا منها سيكون متوافرا في وقت لاحق هذا العام.

وستبيع "فيسكر" زبائنها مباشرة من دون وسطاء، شأنها في ذلك شأن "تيسلا".

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي "تيسلا" لتقديم نماذج من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا من سابقاتها، وآخرها طرازا "مودل 3" الذي يباع بـ 35 ألف دولار و"مودل واي" الذي يباع بـ39 ألف دولار.