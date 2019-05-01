كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات سيارة رينو Master الخدمية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة رينو عن الجيل الجديد من سيارتها الخدمية Master، وتأتي بتصميم جديد ومحركات مجددة، مع باقة واسعة من الأنظمة المساعدة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الخدمية Master تطل بمقدمة جديدة، كما تم تحديث باقة الدفع المكونة من محركات ديزل سعة 2.3 لتر، والتي تفي حاليا باشتراطات المواصفة الأوربية للعادم Euro-6d-Temp.

وأشارت رينو إلى أن معدلات الأداء بالموديل الأقوى من السيارة قفزت إلى 180 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ومن المفترض خفض معدل الاستهلاك بمقدار لتر كامل في كل 100 كلم.

Advertisements

وتمتاز السيارة الخدمية Master الجديدة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة لزيادة سلامة وأمان القيادة، مثل محذر الزاوية الميتة ومثبت الرياح الجانبية ومساعد الرجوع للخلف، والذي يعرض صورته على شاشة كبيرة فوق الزجاج الأمامي، كما تم دمج شاشة نظام الملاحة في قمرة القيادة.

وتستفيد النسخة الكهربائية Master Z.E هي الأخرى من تعديلات الجيل الجديد بالحصول على المقدمة الجديدة والأنظمة المساعدة، في حين لم تطرأ أية تغييرات على نظام الدفع الكهربائي؛ حيث تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 76 حصان، تتولى بطارية سعة 33 كيلووات ساعة تغذيته بالتيار اللازم لعمله، بينما يبلغ مدى السير نحو 120 كلم.

ولم تكشف الشركة الفرنسية حتى الآن عن أسعار سيارتها الخدمية Master الجديدة.