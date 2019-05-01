استدعاء 31 سيارة فيراري بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 31 سيارة “فيراري” 2018 – 2019، ودعت إلى ضرورة التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.

وكان هذا الاستدعاء نتيجة خلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسربه، ما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ لاستبدال فاصل بخار الوقود مجاناً.