رحلة لـ”الخطوط السعودية” تقلع بـ4 ركاب فقط بسبب رسالة “SMS” خاطئة!

الخليج ٣٦٥ نت – تلقى ركاب رحلة متجهة من جدة إلى بيشة على متن الخطوط الجوية السعودية، رسالة “sms” خاطئة تفيد بتغيير موعد الإقلاع والذي كان صباح الخميس الماضي، فتغيب المسافرون عن الرحلة؛ لتقلع وعلى متنها 4 ركاب فقط.
وأوضح “إبراهيم الروساء” المتحدث باسم الطيران المدني أن الرحلة تعتبر ملغاة، وتُطبق فيها أحكام لائحة حماية العملاء والتي تستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100%، في حال ألغيت الرحلة ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعدها.
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