طيران ناس ربما يتجه لرفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار النفط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “بندر المهنا” المدير التنفيذي لشركة طيران ناس، عن أن الشركة قد تتجه لرفع أسعار تذاكر الطيران بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، حيث أنها لا تستطيع استيعاب أثر التكلفة الناتجة عن هذا الإرتفاع.
وأضاف “المهنا” أن أسعار النفط تمثل نحو 30% إلى 35% من التكاليف التشغيلية للشركة، لذا أي تغيّر يؤثر بشكل مباشر على الأرباح، كما أنها تحتاج أيضاً لوقت لكي تتمكن من التأقلم مع ارتفاع وانخفاض أسعاره.
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