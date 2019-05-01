“انفوجرافيك” عدد الطرازات التي صنعتها فيراري على مر تاريخها.. النتيجة ستفاجئك

الخليج ٣٦٥ نت – لا شك في أن فيراري هي واحدة من أهم صانعات السيارات في العالم، منذ تأسيسها في نفس العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية وقد أصبحت علماً على الرقي والأداء والغنى.

أول فيراري على الإطلاق هي Tipo 815 بمحرك فيات، والتي تم صنعها في عام 1940، ولكن استمرار الحرب العالمية الثانية عطلت طموحات وخطط مؤسس الشركة، انزيو فيراري، من إكمال العمل حتى 1947، ليتم إنتاج موديل 125 S وقتها.

منذ ذلك الحين وقد رأينا سيلاً لا ينقطع من الموديلات عالية الأداء من العلامة الإيطالية، والسؤال هنا كم عدد الموديلات التي طرحتها فيراري على مدار الأعوام؟

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الإجابة حسب شركة التأمين الأسترالية Budget Direct تتعدى 200 موديل وإصدار على مدار 80 عاماً، بمتوسط 2.5 موديل كل عام منذ تأسيس الشركة، وهذا لا يشمل السيارات الوحيدة من نوعها الذي تم بناؤها خصيصاً للأثرياء، وهو رقم مدهش لا شك لصانعة سيارات خارقة ذات سوق صغير نسبياً.