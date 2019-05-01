5 أشياء يجب فحصها عند ركن السيارة طويلاً قبل قيادتها مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – في بعض الحالات قد يضطر قائدي السيارات إلى ترك سياراتهم والسفر لفترات طويلة، والبعض الآخر قد يمتلك سيارتين ويفضل إحداهما في تنقلاته، ويقوم بركن الأخرى لفترات طويلة، هذا الأمر يسبب كثير من الأضرار والتلف لبعض الأجزاء الحيوية في السيارات، بالإضافة إلى تسببه في خفض نسبة الأمان في قيادتها، وهو ما قد يسبب حوادث السير.



ونظراً لخطورة ركن السيارات لفترات طويلة، قام خبراء نادي السيارات الألماني “ADAC” بتحذير قائدي السيارات من قيادة السيارات القديمة قبل إجراء فحص فني لها، وذلك بسبب احتمالية خلل أحد عوامل التشغيل والأمان بها.

كما نصح الخبراء الألمان بفحص عدد من الأجزاء الحيوية في السيارات القديمة المركونة قبل التحرك بها.

1- الإطارات

تعتبر الإطارات من أبرز وسائل الأمان في السيارات وفي حال تلفها تعرض السيارات لخطر الحوادث، والإطارات مثل أي جزء في السيارة له عمر افتراضي، تفقد بنهايته صلابتها وخصائصها وكفاءتها، لذا يجب التأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، وفحص ضغط الهواء بها قبل الانطلاق.

2- الزيوت والسوائل

تعتمد العديد من أجزاء السيارة على الزيوت والسوائل في تشغيلها وعملها بكفاءة، وخلال فترة التوقف الطويلة يمكن أن تفقد السيارات القديمة قدراً كبيرا من الزيوت والسوائل، مما يعرض السيارة للأعطال والتلف، مثل زيت المحرك وزيت القير وزيت المكابح وسائل تبريد الردياتير والقربة، وغيرة، لذا يجب فحص الزيوت والسوائل قبل السير.

3- المحرك

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يعتمد محرك السيارة على عدد من القطع الميكانيكية والكهربائية في عملية التشغيل، هذه القطع الهامة تفقد قدرتها على العمل بسبب التوقف لفترة طويلة، لذا في حال محاولة تشغيل المحرك ولم تستجب السيارة بعد ثلاث محاولات، فإنه يدل على إصابة أحد الأجزاء بالأعطال، حينها يجب التوقف حتى لا تزيد من حدة المشكلة، وبحث سبب المشكلة وعلاجها.

4- المكابح

مع فترة التوقف الطويلة تتعرض المكابح لطبقة من الصدأ على أقراص الفرامل، لكنها تتلاشى مع الضغط المتكرر على دواسة المكابح، لذا يجب الحذر في الفترة الأولى من القيادة حيث تكون المكابح ضعيفة بسبب الصدأ.

5- البطارية

من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتأثر بعدم التشغيل هي البطارية، كما أنها قد تتعرض للتلف لهذا السبب، كما أن لها أيضاً عمر افتراضي تفقد قدرتها على العمل عند انتهائه، لذا قم بشحن البطارية أولاً وتأكد من سلامتها، وفي حال تعرضها للتلف قم بتغييرها.