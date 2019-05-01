كيف يحافظ مكيف سيارتك على سلامتك بجانب راحتك؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المجلة الألمانية للسيارات “أوتوبيلد” عن دراسة جديدة تبرز تأثير المكيف على السائقين في قيادة السيارة، وقالت أن مكيف الهواء ليس وظيفته الوحيدة تبريد السيارة وراحة السائقين والركاب فقط، لكن له دور هام في زيادة عنصر الأمان والسلامة خاصة في فصل الصيف!



وأوضحت المجلة سبب إرتباط استخدام مكيف السيارة في الصيف وزيادة عنصر الأمان والسلامة، بأنه مثلما تؤثر الحرارة الشديدة على الأجزاء الحيوية في السيارات بالسلب، فإنها أيضاً تصيب قائد السيارة بالتعب والإنهاك وضعف التركيز أثناء القيادة، مما يتسبب في خفض سرعة التركيز، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة خطر وقوع الحوادث.



ونصحت الدراسة الألمانية بضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لمكيف السيارة مرتين في العام، مع بداية الصيف والشتاء، وأنه يجب تغيير فلتر المكيف مع الصيانة الدورية لزيادة فعالية المكيف وإزالة الروائح الكريهة التي تنشأ بسبب العفن والبكتيريا، كما يجب فحص غاز التبريد (الفريون) وتزويده في حال النقصان لزيادة تبريد المكيف.