كيف يتسبب اهتمامك الزائد بسيارتك الى خفض قيمتها عند بيعها؟

الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور التي يحرص عليها بعض قائدي السيارات هي تنظيف وغسل سياراتهم بأنفسهم بصورة دورية، وذلك من أجل أن تظهر بشكل جميل ولائق، لكن في بعض الأحيان يتسبب الغسل الكثير للسيارة في جلب الأضرار لها.

لأن كثرة تعرض السيارة للمياه والصابون أثناء الغسل يؤدي إلى إصابة هيكل السيارة بالإضرار، ويرجع ذلك إلى تخلل المياه والمواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف إلى ثنايا ودواخل السيارة، وفي المعتاد لا يتمتع قائد السيارة بخبرة مراكز التنظيف في كيفية تجفيف السيارة من المياه ومواد التنظيف، وهو ما قد يسبب إصابة هيكل السيارة بالتآكل والصدأ.

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وفي هذه الحال يضطر قائد السيارة إلى إصلاح وعلاج مشكلة التآكل والصدأ، حيث يقوم بإزالة الجزء التالف من هيكل السيارة وتغييره، ومن ثم يقوم بإعادة طلاء الأماكن المصابة في السيارة، وقد يضطر في بعض الأحيان إلى طلاء السيارة بالكامل.

هذا الأمر يؤدي إلى خسائر أموال طائلة لمالك السيارة، وذلك بسبب تغيير أجزاء من السيارة وإعادة طلاء السيارة بالكامل، بالإضافة إلا أنه في حالة عرض السيارة للبيع في الأسواق سوف يتسبب هذا الأمر في خفض سعر السيارة بصورة كبيرة.

لذا يجب على قائد السيارة الذي يحرص على تنظيف وغسل السيارة بنفسه أن يقلل كمية المياه التي يستخدمها، وأن يجفف السيارة جيدا، حتى لا تتعرض للتآكل والصدأ، وفي حال عدم إجادته لعملية الغسل والتجفيف يُفضّل أن يلجأ إلى المراكز المتخصصة.