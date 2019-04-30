“تقرير” لماذا تنشطر السوبركارز الى نصفين في الحوادث؟

الخليج ٣٦٥ نت – في حوادث متعددة مع سيارات لامبورجيني وفيراري وباجاني نرى أن السيارة تنشطر لنصفين بالكامل عند الاصطدامات العنيفة، لماذا؟
الإجابة تقع في شقين، الأول هو أن الكثير من السوبركارز تأتي بمحركات في المنتصف عادة، والمحرك هو أثفل جزء في جسد السيارة، ما يعني أنه عند الصدمات الشديدة يندفع النصف الخلفي للجسد في اتجاه مختلف عن النصف الأمامي بفعل اختلاف الوزن، ما يؤدي للانشطار.
الشق الآخر غير مؤكد ومثار حوله الجدل، وهو أن الشركات تتعمد تصميم السوبركارز من ناحية الوصلات بين الجسد ونظام التعليق حتى تسمح بانشطاره لحماية الجزء الأمامي من السيارة، والمحاط عادة بقفص حماية مدعم، ما يرفع من نسب نجاه السائق والراكب الأمامي عند حوادث السرعات المرتفعة ويسمح للجزء الخلفي بامتصاص أغلب الصدمة.
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