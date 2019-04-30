كيا ستينجر GTS: نسخة خاصة تبهرنا قدراتها بالدريفت

إن سيارة كيا ستينجر “GTS”، المحدودة الإصدار، تحتل عناوين الأخبار الرئيسية في نيويورك بما تتميز به من تقنية الدفع الرباعي الحيوية، والمظهر الرياضي للسيارة.

يضيف نظام الدفع الديناميكي الذي تم تطويره حديثًا وضعية التحكم في الانجراف “drift mode”

يعزز لون الطلاء البرتقالي الساطع وأجزاء ألياف الكربون الأصلية من سيارة “GTS”

تصدر بإنتاج محدود

الخليج ٣٦٥ نت – منذ بداية إنطلاقها، منذ ما يقرب من عامين، أصبحت سيارة كيا ستينجر، وفي وقت وجيز، هي السيارة المفضلة للجمهور، وفي معرض نيويورك الدولي للسيارات، أتاحت شركة كيا موتورز الفرصة لعشاق القيادة وأعطتهم سببًا مقنعًا للتحقق من أعلى مستويات أداء سيارات كيا سيدان الرياضية، وعلى الرغم من محدودية الوحدات المنتجة من سيارة كيا ستينجر “GTS1″، التي إنحصرت في 800 وحدة فقط من النسخة الخاصة، إلا أنها أثبتت براعة على الطريق لما تتميز به من وجود نظام الدفع الرباعي الديناميكي (D-AWD) الذي أضفى على متعة القيادة حماساً أكثر، وفي ظل وجود عناصر تصميم مستوحاة من النمط الرياضي، بما في ذلك قطع الألياف الكربونية الأصلية واللون الجديد الجذاب الذي سوف يجلب مزيدًا من الاهتمام، فإن الإصدار المحدود من سيارات “GTS” سوف يكون ملهباً لحماس عشاق قيادة السيارات ويجعلهم على أهبة الإستعداد للتمتع بقيادتها.

معالجة الفجوة بين الدفع الرباعي والخلفي:

إن سيارة كيا ستينجر، وخلال وقت قصير في السوق، رسخت نفسها كمنافس حقيقي في فئة سيارات السيدان الرياضية بأرقام أداء قوية بما يكفي لإحراج منافسيها من السيارات الألمانية، كما إنها أعادت أيضًا تعريف العلامة التجارية لكيا ورفع مستوى سياراتها لدى المستهلك، ولكن وعلى الرغم من كل الثناء والتقدير الذي حصلت عليه سيارة كيا ستينجر، إلا أن السيد/ألبير بيرمان، رئيس البحث والتطوير، يسعى إلى تحقيق المزيد، والنتيجة هي إصدار جديد من سيارة كيا ستينجر بنظام الدفع الرباعي المعزز بالتركيبة الجينية للإطارات الخلفية في شركة كيا. ولقد تم تحسين نظام الدفع الرباعي الديناميكي “D-AWD” لتغطية الفجوة في السلوك بين سيارة كيا ستينجر “GT” بنظام الدفع الرباعي، وستينجر “GT” بنظام الدفع الخلفي.

تم إضافة التقنية الميكانيكية لمنع الانزلاق الخلفي إلى نظام D-AWD، الذي تم تصميمه للتحكم في حالات السحب وتوزيع الطاقة بشكل متساو بين الإطارات الخلفية عند اكتشاف الانزلاق.

تدعم خاصية تحديد وضعية القيادة عملية التحكم في حالات الإنحراف الخلفية

تقسم وضعية (Comfort) الطاقة بنسبة 60 % من الطاقة في الإطارات الخلفية للشعور بالاستقرار

تقسم وضعية (Sport) الطاقة بنسبة 80 % من الطاقة في الإطارات الخلفية من أجل قيادة أكثر حماسة

تقسم وضعية (Drift) الطاقة بنسبة تصل إلى 100 % من الطاقة في الإطارات الخلفية وتثبيت التروس دون الحاجة إلى زيادة السرعة (الانتقال إلى ترس أعلى).

· منطق جديد في التحكم

التحكم في الانزلاق والكشف عن معوقات القيادة

نمط تغيير ناقل الحركة

التحكم في الاستقرار والثبات

كل من سيارة كيا ستينجر “GTS” بنظام الدفع الرباعي الديناميكي “D-AWD” أو الدفع الخلفي “RWD”، مزودة بمحرك سيارة ستينجر “GT” القوي أسفل غطاء السيارة الأمامي.

· محرك توربيني V6 مزدوج سعة 3.3 لتر

بقوة 365 حصان

عزم الدوران 376 رطل- قدم

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

الجزء الهام في تشكيلة سيارات كيا ستينجر

بغض النظر عن ما يقرأ بين السطور، فإن فئة سيارات “GTS” تشير إلى أن سيارة كيا ستينجر ليست سيارة عادية بفضل عدد من التحسينات في التصاميم الخارجية والداخلية التي تمت عليها خصيصاً لتكون جاهزة لتحدى كافة أنواع الطرق أو المنعطفات المتعرجة.

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إشتملت التحسينات الخارجية على:

الطلاء البرتقالي المميز

أجزاء من ألياف الكربون الأصلية التي تؤطر الشبك الأمامي على هيئة أنف النمر وأغطية المرايا الجانبية والفتحات الجانبية

شعار “GTS” في الجزء الخلفي

تم إستبدال شعار سيارة ستينجر في وسط غطاء صندوق السيارة للحصول على مظهر أكثر وضوحاً.

بالنسبة للتصميم الداخلي، أضافت سيارة كيا ستينجر “GTS” المزيد من المواد المتميزة التي تلائم رغبات السائق الحقيقية.

كل من عجلة القيادة ووحدة التحكم المركزية مغلفة بنسيج ألكانتارا ®

تم تغطية بطانة السقف بالنسيج شبه الجلدي الرائع من ماركة شاميود®

مزودة بأجهزة أنيقة وبتكلفة معقولة

تشكل القيمة الركيزة الأساسية التي إعتمدت عليها سيارة كيا ستينجر “GTS”، حيث أنها مزودة بالكثير من التكنولوجيا ووسائل الراحة البشرية والأنظمة المساعدة للسائق، وكجزء من التدليل لسيارات “GTS”، فإن النسخ المحدودة من سيارات الفاستباك تشتمل على:

فتحة السقف:

نظام صوت من هارمان/كاردون بقوة 720 واط مزود بنظام QuantumLogic وتقنية تحسين الإشارات (Clari-Fi)

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية

وللحفاظ على قدرتها التنافسية، ركزت سيارة كيا ستينجر “GTS” على جزء جميل في السيارة يتعلق بالسعر، حيث أنه مع بدء الإنتاج المخطط له في هذا الربيع، من المتوقع أن يكون سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة للإصدار الأول المحدود من سيارات “GTS” حوالي 44,000 دولار لسيارات الدفع الخلفي “RWD ” وحوالي 46,500 دولار لسيارات الدفع الرباعي الديناميكي “D-AWD”.