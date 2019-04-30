4 نصائح لتجنب أعطال السيارات في الأجواء الحارة

كتب: باسل الحلواني
تشهد جميع أنحاء البلاد موجة من الطقس الحار، الأمر الذي يتطلب من قائدي السيارات إتباع مجموعة من التعليمات لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن الحرارة الشديدة، والتي تجعل السيارة أكثرعرضة للأعطال.
"سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية، 5 نصائح مهمة، لقائدي السيارات، يجب الالتزام بها في أوقات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.
- يجب فحص مبرد المحرك "الردياتير"، قبل التحرك بالمركبة، والتأكد من عمل دورة تبريد السيارة بشكل سليم.
- فحص جميع "الخراطيم"، عن طريق النظر، والتأكد من عدم تهالكها.
- ضبط ضغط الإطارات.
- التأكد من درجة لزوجة الزيت وتغييره إذا لزم الأمر، نظراً لتأثر الزيت بالحرارة العالية.
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