مرسيدس AMG ستلغي الدفع الخلفي بسياراتها وتعتمد الدفع الرباعي حصرياً

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأسبوع الماضي، أكد رئيس مرسيدس AMG، توباياس مويرز، أن كافة موديلات الشركة بداية من عام 2021 ستعمل بمحركات هايبرد، إلى جانب قدوم كافة موديلات AMG المستقبلية بدفع رباعي بناء على رغبة المستهلكين.

يأتي ذلك بعد أن أكد توباياس في مقابلة مع مجلة Autocar البريطانية مؤخراً أن السيارات خلفية الدفع لم تعد الخيار الأول لعملاء الشركة، لذا ليس من المنطقي الاستمرار بالاستثمار في تطوير هذه السيارات، حيث أن 90% من المشترين يختارون الدفع الرباعي مقابل 10% فقط يفضلون الدفع الخلفي.

هذا وقد أكد توباياس كذلك أن السوبركار AMG GT الرائدة ستسلك المسار نفسه في جيلها القادم، حيث أن محبيها أيضاً يفضلون الدفع الرباعي، وهو ما قد يعود لخصائص أمان وثبات هذا النظام، إلى جانب إعادة التأكيد على قرب اختفاء محركات V12 من سيارات AMG، حيث سنرى آخر نسخة منه بالإصدار النهائي من S65، كما قد يتم التخلي عن محركات V8 أيضاً بالسيارات الأصغر مثل C63، حيث قد تستخدم علامة مايباخ محركات V12 مستقبلاً في نسخ S-Class الخاصة بها.