كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتسوبيشي تطلق أخر نسخة من "باجيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ميتسوبيشي عن إيقافها لسيارتها الـ SUV باجيرو في اليابان و الكثير من الدول حول العالم إبتداءاً من أغسطس من العام الجاري. وتكريماً لتاريخها الطويل والممتد لـ 37 سنة، قامت ميتسوبيشي بتقديم 700 نسخة تذكارية لباجيرو مخصصة للسوق الياباني.

حيث ستأتي هذه النسخ الأخيرة بمواصفات قياسية جديدة وهي فتحة سقف, حامل للسقف, جناح خلفي, و غطاء لعجلاتها الإحتياطية. أما من الداخل ستحصل السيارة على عتبات مضيئة تحمل إسم باجيرو وبعضا من نقشات “النسخة الأخيرة”. بالإضافة الى تقديم ميتسوبيشي لساعات مصنعة من ماركتها بالتعاون مع سيتيزين كهذية تذكارية أيضا.

وأكدت ميتسوبيشي بأن باجيرو ستستمر في أستراليا و دول الشرق الأوسط فقط.