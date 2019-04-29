"نيسان" اليابانية تطرح طرازاً خاصاً من الـSUV المدمجة "قشقاي"

كتب: باسل الحلواني

في مفاجأة لعشاق علامة نيسان ، طرحت الشركة اليابانية طرازاً خاصاً من سيارتها الشهيرة الـsuv المدمجة "قشقاي"، أطلقت عليه "إن واي".

ويحتوي الطراز الخاص الجديد، على تجهيزات خاصة، يأتي في مقدمتها مكيف الهواء

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ثنائي المناطق، وحزمة أنظمة القيادة المساعدة، وصافرة صف السيارة بالأمام والخلف، ونظام التدفئة بالأمام، و نظام الملاحة، وسقف بانورامي، وقضبان السقف، وجنوط مصنوعة من معدن خفيف.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بمجموعة متنوعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 115 حصان إلى 160 حصان، وتتضافر جهود المحركات مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي Xtronic لتوزيع القوة على عجلات السيارة.