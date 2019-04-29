لأول مرة.. طرح سيارة كهربائية ببطاريات سهلة الاستبدال

كتب: باسل الحلواني

تمكنت إحدى شركات الألمانية، من التوصل لتقنية جديدة في سيارتها الكهربائية الجديدة "سيتي"، تُمكن صاحب السيارة من استبدال بطاريتها، بطريقة سهلة، بعكس مايحدث في السيارات الكهربائية الأخرى.

وقامت الشركة بتركيب البطاريات في درجين بأرضية السيارة، يمكن إخراجهما وخلعهما بهدف إعادة الشحن، كما يمكن أيضا تغيير شكل المقصورة الداخلية لتناسب مهام النقل، فمع خلع المقاعد الخلفية تنشأ مساحة

تخزين تصل سعتها إلى 1200 لتر.

وتحتوي السيارة "سيتي"، على محرك كهربائي بقوة 15 كيلووات، يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة قصوى 90 كلم/س، في حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلووات ساعة بلوغ مدى سير 160 كلم.