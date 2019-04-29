“بالصور” فيراري F355 متفحمة بالكامل تباع في مزاد بقيمة لا يصدق!

الخليج ٣٦٥ نت – كل حين وآخر نرى سيارات غريبة جداً معروضة للبيع في مزادات، مثل هذه الفيراري F355 سبايدر موديل 1999.

ما ترونه هنا هو قطعة معدن متفحمة ومدمرة تماماً، وبخلاف العجلات، لا يمكن لأحد التعرف على نوع السيارة من مجرد النظر إلى حالها المزري الآن، ولكن لأنها “فيراري” فيبدو أن أحدهم يرغب في الحصول على أي ثمن لها وتعويض ولو بسيط لخسارته.

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وفي المزاد المسجل في موقع Copart، يوضح البائع أن السيارة لا أمل منها في الإصلاح، ولا محرك ولكن أشار البائع إلى اعتمادها في السابق على محرك V8 سعة 3.5 لتر بجير يدوي ونظام دفع خلفي، مع توضيح أن سعر السيارة التقديري كان 101,489 دولار (382,000 ريال) قبل احتراقها بلا رجعة.

قد تظن أنه لا أحد في كامل عقله سيشتري خردة كهذه، ولكن السيارة تم بيعها بالفعل!.. أجل، أحدهم قام بتضييع ماله على هذا، لا نعلم من هو ولا لماذا ولا السعر الذي دفعه، يبدو أنه مهما تدهور الوضع، فيراري دائما لها عشاقها.