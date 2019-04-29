“بالصور” تشويه سيارة معلم في جازان بمادة حارقة.. إليك التفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – تعرّضت سيارة معلم بمدرسة “أبو حجر” جنوب منطقة جازان يُدعى “جريد محمد مباركي”، إلى احتراق أجزاء خارجية من هيكلها نتيجة سكب مادة حارقة عليها، ودوّنت المدرسة محضراً بالواقعة. وأوضح المعلم، قائلاً: “بعد طلوع الطلاب من الاختبارات أمس قمنا بتصحيح المواد في المدرسة، وخرج المعلم “فيصل كريري”، وشاهد السيارة داخل فناء المدرسة حولها مادة سوداء، وبلّغني بذلك فخرجت وإذا بالسيارة مصبوب عليها مادة حارقة ويتصاعد منها دخان”، وأضاف: “قمت بالاتصال على شرطة صامطة، وباشرت الحادث مع الأدلة الجنائية وصوّرت السيارة ولا أتهم أحداً نهائياً والله المستعان، وأتمنى معرفة الفاعل”.

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