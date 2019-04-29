إليك أفضل مطار في العالم.. بغابة وشلالات ومتنزه وفندق كبير!

الخليج ٣٦٥ نت – التنقل في المطارات عادةً هي تجربة مملة، ما يعني أن اختيار المطاعم الجيدة ومراكز الترفيه قد يؤثر بشكل كبير على تجربة قضاء الوقت في المطار.

أحد المطارات التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في الترفيه وتسلية الركاب هو مطار Changi في سنغافورة، والذي حصل على جائزة المطار الأفضل في العالم لعام 2019 من Skytrax للعام السابع على التوالي، وقد قام المطار بتحديثات إضافية لعام 2019.

المطار قام بتغييرات شاملة مؤخراً واستثمار بقيمة 4.6 مليار ريال، لإضافة غابة داخلية! وشلالات ومتنزه كامل للعائلات، كما أعلن المطار عن افتتاح سلسلة Jewel، وهي عبارة عن 280 متجر ومطعم جديد في أرجاء المطار، مع عروض صوت وإضاءة خاصة تشبه شلالات قوس فزح ضخمة.

كما ازداد حجم المطار لـ 137,000 متر مربع على مدار عشرة طوابق، مع توفير متنزه للعائلات والذي يشمل كل شيء بداية من ملاهي صغيرة للأطفال ومتاهات إلى غابة داخلية كبيرة.

Advertisements

والأكبر من ذلك أن المطار يشمل فندق خاص بـ 130 غرفة لهؤلاء الراغبين في قضاء ليلة بين رحلاتهم والاستمتاع بعروض المطار المختلفة.. لا عجب إذن أنه المطار الأفضل في العالم.