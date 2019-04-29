الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وزارة الداخلية عبر السناب الرسمي الخاص بها، تفاصيل مهمات ميدانية لوحدة المرور السرّي بالرياض. وأظهرت مقاطع الفيديو إلقاء القبض على متهورين يسيرون بسرعات جنونية داخل طرق الرياض، حيث تم ضبط قائد سيارة يسير بسرعة 200 كم/ساعة، كما ضُبطت بحوزته كمية من الممنوعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” المرور السري يضبط متهورين يسيرون بسرعة 200 كم/ساعة داخل طرق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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