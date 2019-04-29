ايرون مان يُهدي كابتن امريكا سيارة بقيمة 1 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – الصداقة لها تعريفات كثيرة، بالنسبة لروبرت داوني جونيور، الممثل وراء أيرون مان في أفلام مارفل، فقد عبر عن صداقته وتقديره لكريس إيفانز، ممثل كابتن أمريكا، بإعطائه سيارة خاصة معدلة بقيمة 275,000 دولار (1.03 مليون ريال).
السيارة تحمل درع كابتن أمريكا الشهير بشكل مصغر في مركز المقود، وفي مقابلة مع جاي لينو في مرآبه، قال ايفانز أن داوني جونيور فاجئه بالهدية يوماً ما.. كمارو كلاسيكية موديل 1967 معدلة بشكل خاص من شركة Speedkore الأمريكية.
كمارو 1967 الأصلية تكلف حوالي 20,000 دولار فقط، وقد قامت الشركة باستعادتها وتعديلها بشكل مكثف وإضافة عجلات ونظام تعليق ومحرك ومقاعد وعدادات جديدة.
وأشار إيفانز أنها أقوى سيارة قادها في حياته بقوة 750 حصان بفضل محرك LS3 حديث من شيفروليه مع شاحن خارق “سوبرتشارجر” سعة 2.9 لتر، وتحمل السيارة لوحة تقول “إصدار ستيف روجرز الخاص”، وهو الاسم الحقيقي لكابتن أمريكا داخل أفلام مارفل.
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