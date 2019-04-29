سارع بشراء بوجاتي شيرون قبل نفاذ النسخ المتبقية منها!

الخليج ٣٦٥ نت – بوجاتي تنوي بناء 500 نسخة فقط من شيرون مع استمرار الإنتاج حتى 2022، ما يعني أن وقت حجز نسخة نادرة يسارع على النفاذ، وقد أشار تقرير من مجلة Car and Driver أن بوجاتي باعت 400 نسخة بالفعل مع تسليم 180 منهم، ما يعني أنه لا يتبقى سوى 100 نسخة فقط للحجز.

بما أن بوجاتي تصنع 70 سيارة فقط سنوياً فستحتاج للانتظار حتى 2022 في حالة حجزك لشيرون الآن، أما إذا أردت شيرون فوراً فالحل الوحيد أمامك هو السوق المستعمل.

كما صرح رئيس قسم التسويق للذراع الأمريكية لبوجاتي أن المصنع يقوم حالياً بإنتاج نسخ أكثر من شيرون سبورت الأخف والأعلى أداءً مقارنة بشيرون القياسية.

بالنسبة لديفو المبنية على شيرون فلا نعلم متى سيتم إنتاجها، ربما في نفس الوقت مع شيرون أو قد تنتظر الشركة حتى الانتهاء من صنع الـ 500 نسخة جميعاً، ويُذكر أن بوجاتي تنوي إنتاج 40 نسخة فقط من ديفو بسعر 6 مليون دولار (22.5 مليون ريال)، أي ضعف سعر شيرون.