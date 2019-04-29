“تقرير” تعرف على اجمالي عدد السيارات التي تعمل حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأعوام القليلة الماضية، وحسب احصائيات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، تتسارع وتيرة إنتاج السيارات عالمياً بشكل كبير، وخاصة في الصين التي تعد الدولة الأولى في هذا المجال من حيث حجم الإنتاج السنوي حالياً، ولكن هل تعلم كم هو عدد السيارات التي تسير على مختلف الطرقات بالعالم حالياً؟

حسب أحدث إحصائيات وتقدير منظمة OICA، فقد تم إنتاج 25 مليون سيارة بالفعل هذا العام رغم أننا لم نصل إلى نصفه بعد، فيما تشير أحدث الإحصائيات الدقيقة لأنه قد تم إنتاج 72 مليون سيارة في 2016 وهو ما أنتجت منهم الصين 24 مليون سيارة، أي أنه من بين كل 3 سيارات هناك واحدة منتجة هناك.

يشير ذلك لكون الإنتاج قد يتراوح الآن ما بين 80 إلى 90 مليون سيارة سنوياً تقريباً عالمياً، وحسب تقديرات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات ومنظمة Wards Auto لتغطية عالم السيارات، فقد بلغ إجمالي عدد السيارات الذي يسير على مختلف الطرقات في 2010 إلى ما يزيد على 1 مليار سيارة، ما يعني أن ذلك الرقم قد وصل الآن إلى 1.5-1.6 مليار سيارة تقريباً.

هذا وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن معدل الإنتاج السنوي سيصل إلى 127 مليون سيارة بحلول عام 2035، ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة حينها إلى ما يزيد على 2 مليار سيارة.