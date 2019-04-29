“بالصور” لامبورجيني هوراكان تنشطر الى نصفين في حادث بمصر!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مصادر أمنية داخل مديرية أمن القاهرة العاصمة المصرية، عن تحطم وانشطار سيارة لامبورجيني هوراكان إلى نصفين بعد انقلابها في حادث سير على الطريق بين مدينتي القاهرة – السويس بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الرغم من تحطم السيارة بالكامل وانقسامها، إلا إن المصادر الأمنية أكدت على خروج مالك السيارة من الحطام سليماً دون إصابات.

تأتي السوبركار بمحرك تنفس طبيعي 5.2 لتر 10 سلندر قوة 602 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر يدفع العجلات الأربعة عبر قير أوتوماتيكي 7 سرعات، ما يتيح لها تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.4 ثانية بسرعة قصوى 325 كم/س بمتوسط صرفية بنزين 12.3 لتر لكل 100 كم.

وصحيح أن هوراكان سعرها يفوق 1.5 مليون ريال، لكنها تحطمت بهذا الشكل، وهذا يعود إلى كونها مصممة بحيث تكون الاولوية لحماية السائق والراكب، بالتالي فإنه في هكذا حوادث على السرعات العالية ينشطر هيكلها بحيث تبقى المقصورة الأمامية سليمة.

Advertisements