ترامب: اليابان ستستثمر 150 مليار ريال بإنشاء مصانع سيارات بأمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في ولاية ويسكونسن شمال وسط البلاد، عن عزم اليابان استثمار 40 مليار دولار (150 مليار ريال) في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.



ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه عقب اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والذي تباحثا به عن سبل التعاون التجاري بين البلدين، صرح قائلاً إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قُدُماً بشكل جيد، وربما يمكن الوصول إلى اتفاق مرضي بين الطرفين قبل زيارته إلى اليابان في مايو المقبل.



وفي المقابل صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد الاجتماع للصحفيين، عن نجاح المباحثات الخاصة بالتجارة بين الطرفين، وأكد على أهمية الروابط بين البلدين، كما كشف عن حث ترامب له خلال الاجتماع على زيادة استثمارات اليابان في الولايات المتحدة خاصة في قطاع السيارات.

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ومن المقرر في حال نجاح المفاوضات أن تقام حزمة المشروعات التي صرحت به مصادر حكومية يابانية سابقاً في فبراير عام 2017، والتي بمقتضاها سيتم توفير 700 ألف وظيفة بالولايات المتحدة، وخلق سوق قيمتها 450 مليار دولار.

الجدير بالذكر فإن اليابان تقاوم ضغوطا أمريكية لربط التجارة بقضايا العملة، وعدم رضاء ترامب عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات، بحسب الوكالة.