كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات جديدة تطرأ على بي إم دبليو M2 COMPETITION والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة "جي باور" تعديلات جديدة على سيارة بي إم دبليو M2 COMPETITION لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها استبدلت شاحني التربو بالموديل القياسي من السيارة مع إجراء تعديلات على برمجيات التحكم في المحرك، لزيادة قوة المحرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3 لتر من 410 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 680 حصان/860 نيوتن متر.

Advertisements

وبذلك تتجاوز السيارة M2 COMPETITION المعدلة شقيقتها الأكبرM4 Competition، التي تنطلق بقوة 450 حصان/550 نيوتن متر.

وبفضل القوة الإضافية تتسارع السيارة M2 COMPETITION المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في 2ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 330 كلم/س بدلا من 270 كلم في الموديل القياسي.

ولمواءمة القوة الجديدة قامت جي باور بتجهيز نسختها المعدلة بمجموعة تعليق هوائي مع ضبط جديد بالكامل، وعجلات Hurricane RR الخفيفة للغاية بقياس 20 بوصة بالأمام والخلف، مع تصميم مزدوج البرامق.