كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيلي "VF12" الجديدة تدخل في منافسة مع سيارة تويوتا "Highlander" بهذه المواصفات المذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة "Geely" الصينية لصناعة وتطوير السيارات، الدخول في منافسة شرسة بسيارتها الجديدة "VF12" مع سيارات تويوتا "Highlander" رباعية الدفع الشهيرة.

والسيارة الجديدة التي أطلقت عليها جيلي "VF12" تأتي بهيكل عصري أنيق بطول 4 أمتار و83 سنتيمترا، ومزود بقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما 2.8 متر، وأبواب مزودة بأحدث أنظمة الأمان، يمكن فتحها بالاعتماد على بصمات الأصابع.

كما تم تزويدها بأحدث أنظمة الملتيميديا، وأنظمة قادرة على التحكم بخصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية للمستخدم، وأنظمة أمان تمنع اصطدامها بباقي الأجسام أو السيارات أثناء حركتها على الطرقات.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة بنوعين من المحركات، الأول محرك سعة 1.5 لتر بقوة170 حصان، والثاني سعة 2.0 لتر بقوة 238 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.