كيا نيرو هايبرد تحصل على جائزة أفضل سيارة جديدة لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين على مرتبة الشرف الأولى في فئة السيارات الكهربائية الهجين.

لفتت سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين الإنتباه والإهتمام بمزايا التصميم الجذابة والمدروسة.

أجريت إختبارات وتحليلات السيارة بالشراكة مع مجلة “كار آند درايفر”.

حصلت سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين على جائزة مؤسسة جود هاوس كيبينج لعام 2019 عن لقب «أفضل سيارة جديدة» في فئة السيارات الهجين، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها كيا على جائزة من هذه المجلة.

وفي هذا الصدد قال السيد/أورث هيدريك، المدير التنفيذي لتخطيط السيارات وأنظمة الخدمات الإلكترونية الصوتية بشركة كيا موتورز أمريكا (KMA): “يشرفنا أن سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين حازت على تقدير من مجلة جود هاوس كيبينج “. وأضاف: “إن المستهلكين الذين تثير اهتمامهم البراعة والتصميم الرائع لسيارة كيا نيرو الهجين، ويرغبون في إمكانية القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، سيجدون الكثير الذي يعجبهم ويرغبون فيه في سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين.”

لقد قامت مؤسسة جود هاوس كيبنج (GHI) بالتعاون مع مجلة “كار آند درايفر” بتقييم جميع السيارات الجديدة لهذا العام، وخرجتا بقائمة مختصرة قوامها 50 سيارة فقط، قطعت أكثر من 5000 ميل عبر مزيج من مسارات الاختبار والطرق داخل المدينة والطرق السريعة، من ثم قام كل من خبراء مؤسسة جود هاوس كيبنج ومقيمي المستهلك بتصنيف السيارات وسيارات الدفع الرباعي متعددة الإستخدام على أساس السلامة والقيمة والتعامل معها والتصميم والتكنولوجيا.

ولقد كان التصميم الداخلي الفسيح لسيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين من بين العوامل التي جعلتها تبرز بوضوح بالإضافة إلى تقييمها مقارنة بالسيارات الهجين والكهربائية بالكامل الأخرى. وقال السيد/راشيل روثمان، كبير فنيي ومهندسي “مؤسسة جود هاوس كيبينج”: “كان من الرائع أن نرى أنه يتم الحصول على نفس القدر تقريباً من مساحة صندوق الأمتعة في الموديلات الثلاثة، وهو أمر مثير للإعجاب من منظور التصميم”.

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كما أشادت مؤسسة جود هاوس كيبنج بسيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين لاستخدامها مزايا مبتكرة مصممة مع مراعاة الكفاءة. وأضافت السيدة/لوري جينينغز، مديرة مؤسسة جود هاوس كيبنج والمشرفة على القائمين بتقييم المستهلك: “لقد أعجبنا أن يكون بهذه السيارة نظام تحكم تلقائي في درجة الحرارة/الجو في منطقتين، مع وجود أدوات تحكم للسائق والراكب الأمامي”. “كما يوجد أيضاً زر للتحكم في درجة الحرارة/الجو الجانبي وحتى إيقافه من جانب المقعد الفارغ، مما قد يوفر الطاقة في أشهر الصيف الحارة عندما تفقد السيارة الهجين تقليديًا الكفاءة بسبب زيادة الحمل الكهربائي من قبل مكيف الهواء.”

وإنطلاقاً من سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين التي حصلت على الجائزة، أضافت سيارة كيا نيرو الكهربائية الهجين “PHEV ” القدرة على الحركة التامة بالكهرباء فقط، ولقد تم تصنيفها، استنادا إلى تقديرات وكالة حماية البيئة، على مسافة 0 إلى 26 ميلًا تقريبًا.

سيارة كيا نيرو الكهربائية من المتوقع طرحها في ربيع عام 2019 لدى بعض تجار التجزئة المختارين في أسواق محددة وبتوافر محدود.