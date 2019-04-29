كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيلون ماسك يجري تسوية بشأن تصريحاته على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصّل إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا إلى تسوية مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية لحل خلاف قضائي يتعلق باستخدام لشبكة تويتر لنشر تصريحات رسمية تخص الشركة ومنتجاتها والتوقعات المالية حيث يتوجب عليه الحصول على موافقة المستشار القانوني ووجود مستندات رسمية تثبت كلامه.

والآن القضية بحاجة لموافقة القاضي وبالنتيجة فإن إيلون ماسك لن يواجه دعاوى قضائية من المستثمرين أو أية جهات بتهمة نشر تصريحات غير مسؤولة خاصة بعد تغريدته الشهيرة حول نية تحويل الشركة إلى ملكية خاصة التي أدت للإطاحة به من منصب رئيس مجلس الإدارة.

وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب تغريدته المشهورة حيث اعتبرت الهيئة أنها تلاعب في سوق الأسهم وخداع للمستثمرين، وبسببها تنحى عن رئاسة مجلسة الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وبقي مدير تنفيذي لها مع دفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار.

وأوجبت الدعوى السابقة على إيلون ماسك الامتثال لقواعد الاتصال الخاصة بالشركة عند التعليق على تويتر حول خطط الشركة المالية والمستقبلية ومنتجاتها.