الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من اجراء أي تعديل أو إضافة على جسم السيارة أو هيكلها يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
ويعد ذلك مخالفة مرورية صُنفت ضمن جدول المخالفات رقم 5 والذي تبلغ قيمة الغرامة المالية فيه من 1000 إلى 2000 ريال سعودي.
وكانت التغريدة، كالتالي: “إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية”.
كانت هذه تفاصيل خبر اجراء أي تعديل أو إضافة على جسم السيارة دون موافقة مخالفة مرورية .. هذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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