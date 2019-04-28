“بالصور” قائد تويوتا لاندكروزر يفقد السيطرة عليها ويقتحم مطعماً بالمجاردة

الخليج ٣٦٥ نت – اصطدمت سيارة “تويوتا لاندكروزر” بواجهة مطعم للوجبات السريعة بشارع بدر بمنطقة عسير وسط محافظة المجاردة، مسببة أضراراً مادية بالغة دون إصابات في الأرواح. وأوضحت مصادر مطلعة أن قائد السيارة فقد السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بيده، الأمر الذي تسبب في انحرافها وفوجئ القائمون على المحل باقتحامها له، وتدمير زجاج واجهته والاستقرار بداخله، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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