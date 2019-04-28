المناطق التي يُتاح فيها الاعتراض على المخالفات عبر “أبشر”

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المناطق التي يُتاح فيها الاطلاع على صور المخالفات المرورية والاعتراض إلكترونياً عليها عبر منصة “أبشر” حال عدم صحة المخالفة.

وتعمل الخدمة حالياً في منطقتين فقط من مناطق المملكة، هما منطقتا “القصيم والمدينة المنورة”، وستعمَّم قريباً على كافة المناطق، وجاء ذلك رداً على تساؤل مغرد بأن موقع “أبشر” لا يسمح بالاعتراض على مخالفة مرورية تم رصدها عليه بالخطأ.

يُذكر أن الخدمة تسمح بتسجيل الاعتراض على المخالفات المسددة وغير المسددة خلال 30 يوماً من تاريخها عبر “أبشر”، وإذا لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل، يمكن مراجعة هيئة الفصل في المنازعات.