عروض كيا الجبر على سياراتها خلال شهر رمضان

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة كيا الجبر عرضاً على سيارات كيا بالتعاون مع تأجير للتمويل، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “هل رمضـان وهلت عروضـه”.. ” قسط رمضـان علينا”. مميزات العرض: بدون قسط رمضان.

بدون رسوم إدارية.

بدون دفعة أولى.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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