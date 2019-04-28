بعد انشطارها نصفين على طريق السويس.. نشطاء "فيس بوك": "العين فلقت اللامبورجيني"

كتب: باسل الحلواني

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صوراً لحادث سيارة من طراز "لامبورجيني هوراكان"، تعرضت لحادث على طريق السويس، خلال فجر اليوم.

وقال النشطاء، إن قائد السيارة اصطدم بالرصيف، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وخروج قائدها بسلامة.

وجاءت غالبية تعليقات رواد "فيس بوك"، على الحادث ساخرة، رغم انشطار السيارة إلى نصفين، وتحطمها تماماً، وكان أطرفها :"العين فلقت اللامبورجيني".

تنتمي السيارة الإيطالية لامبورجيني هوراكان إلى

السيارات السوبر رياضية، وتحمل محركاً مكون من 10 أسطوانات، سعة 5.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 602 حصان، وعزم أقصى 560 نيوتن متر، يدفع جميع عجلات السيارة مع إمكانية التحكم في نظام الجر.

وتستطيع السيارة أن تتسارع من الثبات إلي 100 كيلومتر في غضون 3.4 ثانية فقط، كما يمكنها بلوغ سرعة قصوى 324 كيلومترا

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في الساعة، وتستهلك رياضية لامبورجيني في المتوسط 12.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر .

وتقف السيارة الرياضية التي تتسع لشخصين على عجلات قياس 20 بوصة، وهي مزودة بأعلى مواصفات الأمان لحماية الركاب في مقدمتها، نظام الفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني لقوة الفراملEBD، ونظام وسائد هوائية متطور AABS، ونظام مساعد الفرامل BA، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية المساعدة في صعود المرتفعات، وحساسات خلفية للركن بالإضافة إلي كاميرا خلفية، وخاصية مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات.

وتبدأ أسعار هوراكان الرسمية من 390 ألف دولار، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف جنيه.