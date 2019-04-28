عرض الوعلان للتجارة على جينيسيس G80

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة عرضاً على جينيسيس G80، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا العرض تحت شعار “كرم رمضان بعروض جينيسيس الفخمة”. مميزات العرض: 50% الآن، و50% بعد سنتين.

لاتوجد رسوم إضافية. صورة العرض:

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