كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تكشف عن سيارة Kangoo Z.E الخدمية بحلول عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة رينو عن سيارة Kangoo Z.E الاختبارية، وتتمتع بملامح تحاكي سيارات الركوب، وهو ما يتجسد في التصميم مفتول العضلات للجوانب ومبيت العجلات.

وتعتمد السيارة على أضواء تعمل بتقنية LED، في حين تستعير السيارة الأبواب الانزلاقية والباب الخلفي المقسم بشكل طولي من عالم السيارات الخدمية.

ولم تكشف الشركة الفرنسية حتى الآن عن أية بيانات تقنية تتعلق بالمحركات ومعدلات الأداء وقيم الاستهلاك.

ومن المقرر طرح السيارة Kangoo الجديدة في الأسواق بحلول عام 2020 كسيارة خدمية وكسيارة عائلية.