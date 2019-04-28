تعرف على سيارة "جيلي" الجديدة المستوحاة من أيقونة تويوتا "هايلاندر"

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الصينية "جيلي"، طرح طرازا جديدا عصريا، من المنتظر أن يعد نقلة كبيرة للمركبات التي تنتجها الشركة.
وتستهدف "جيلي" بهذا الطراز الجديد، منافسة سيارة "تويوتا" اليابانية الفارهة الشهيرة "هايلاندر"، خاصةً فيظل تقارب التصميم الخارجي بينهما.
وتحمل سيارة "جيلي" المنتظرة، نوعين من المحركات، الأول اقتصادي بسعة 1.5 لتر، وعزم 170 حصانا، والثاني بسعة لترين، وعزم 238 حصانا، وكلاهما
وتعتمد السيارة على تكنولوجيا حديثة، وأنظمة أمان متطورة، في مقدمتها خاصية منع الاصطدام بباقي الأجسام، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بخصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية للمستخدم.
سيارة "جيلي" الصينية الجديدة
سيارة "تويوتا" الصينية "هايلاندر"
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