لماذا انخفضت اسعار السيارات المستعملة بالمملكة مؤخرا؟

الخليج ٣٦٥ نت – سجّلت أسعار السيارات في السوق السعودية انخفاضًا كبيرًا على السيارات اليابانية والأمريكية 6 و8 سلندر، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى تحسّن في مبيعات السيارات مع بدء قيادة المرأة للسيارة؛ إلا أن مغادرة الكثير من العمالة الوافدة، وانخفاض أسعار السيارات عالميًّا، وارتفاع سعر الصيانة وقطع الغيار، وزيادة كمية استهلاك الوقود، وكثرة الخيارات البديلة؛ ترك أثرًا على السيارات المستعملة.

وأرجع بعض أصحاب معارض السيارات هذا الإنخفاض في الأسعار إلى أن السوق بدء يعيد ترتيب توازنه بشكل طبيعي، نتيجة تقديم عروض تنافسية بين الوكالات لتصريف الموجود، وعدم وجود قوة شرائية في معارض السيارات، وعدم قدرة الوكالات الرئيسية على رفع أسعارها في الوقت الحالي، كما أن دخول المرأة في مجال قيادة السيارات لم يشكّل فارقًا كبيرًا على المبيعات، إضافة إلى رغبة الكثير من المواطنين المحافظة على ما لديهم من سيارات، وعدم تغييرها بشكل دوري كما كان سابقًا.

وفيما يخص الانخفاض في سوق السيارات فقد عبّر “فيصل أبوشوشة” رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية عن رأيه، قائلاً: “لا أعتقد بانخفاض أسعار السيارات حاليًا، وعمومًا الأسعار متغيرة بشكل مستمر”، فيما ربطت مصادر أخري ما يحدث بالسوق بالمتغيرات المحلية والعالمية على الساحة الاقتصادية وحالة عزوف المواطنين عن الشراء، وركود واضح في معارض ووكلات السيارات المحلية، أدى إلى محاولات بعض أصحاب معارض السيارات لتصريف الموجود في المعارض بأسعار أقل.