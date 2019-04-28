بسبب احتمالية فتح الأبواب تلقائياً أثناء القيادة.. استدعاء 24 ألف سيارة "فورد"

أمرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، شركة صناعة السيارات "فورد"، باستدعاء حوالي 23 ألفا و978 سيارة، بعد اكتشاف عيب فني في هذه السيارات.

ويتلخص هذا العيب في وجود خلل في أقفال

التشغيل الخاصة بالأبواب، الأمر الذي قد ينتج عنه فتح هذه الأبواب تلقائيا، وبشكل مفاجئ، خلال القيادة، ما يهدد سلامة ركاب السيارة.

وتشمل قائمة الاستدعاء، التي من المنتظر أن تبدأ من يوليو المقبل، السيارات المنتجة من طراز "لينكولن كونتيننتال" المستوردة، خلال الفترة من 24 يونيو 2016 حتى 18 أكتوبر 2018.

وتعهدت "فورد"، بإصلاح السيارات المعيبة، واستبدال الأقفال المعيبة مجاناً، دون أن يتحمل أصحابها أي أعباء مالية.