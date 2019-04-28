خطوات للحفاظ على السيارة من الصدأ

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يواجه البعض صعوبة في التصرف الصحيح أمام مشكلة صدأ السيارة، فتذكر دائما أن أفضل طريقة للتخلص منه هو علاجها فور ظهور العلامات الأولية لها وأن تركها يصعب الأمر بعد ذلك، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لعلاج الصدأ داخل السيارة:

اكتشاف الصدأ قبل أن انتشاره

1- قم بفحص مكان تركيب الإطارات وممتص الصدمات. حيث أنها تعتبر من الأماكن الشائعة لانتشار الصدأ بالسيارات، وذلك لصعوبة الرؤية فى الأماكن الداخلية أسفل السيارة، وعند كل مرت تقوم فيها بتغير الإطارات أو ممتص الصدمات تحقق من عدم وجود أى آثار لـ "الصدأ.

2- أبحث عن علامات الصدأ في مكان التقاء مقدمة السيارة من الأسفل. ستصدأ سيارتك فى الغالب عند التقاء قطعتين معدنيتين، وخاصةً إذا كانا يحتكان ببعضهما. يؤدي الاحتكاك إلى إزالة الطلاء الوقائي مما يسمح للصدأ بالتكون، وعليك أيضا فتح الأبواب وغطاء السيارة لفحصها.

3- افحص أسفل السيارة بانتظام. فأن الجزء السفلي من السيارة قد يعاني من وجود الكثير من الصدأ، فعليك فحص السيارة خلال تغيير الزيت للبحث عن أى آئار له.

4- لا تترك الماء على السيارة. فأذا لاحظت وجود أى آثار لماء على السيارة فاحرص على تجفيفه تماما، لان الماء يساعد على تكوين الصدأ.

غسل السيارة لمنع ظهور"الصدأ"

1- عليك القيام بغسل سيارتك بأنتظام. و بالرغم من أن غسيل السيارة لا يمنع ظهور الصدأ بشكل مباشر، إلا أنه الأوساخ والأتربة تسبب تأكل الطلاء مع مرور الوقت، وكذلك ما ينسكب من البنزين عند تموين السيارة، فكل ذلك يؤدي إلى تأكل طبقة الشمع والطبقة الشفافة والطلاء وتجعل المعدن عرضه للصدأ.

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2- قم بغسل السيارة من الأسفل. وعليك القيام بذلك بانتظام لمنع ظهور "الصدأ" من كثرة الأتساخات و الطين الذي يكون أسفل السيارة

3- قم بشطف السيارة بشكل كامل. وقم بإزالة أى آثار للصابون بعد كل مرة تقوم فيها بغسل السيارة، و لا تغسل سيارتك في الشمس أبدًا حتى لا يجف الصابون على الطلاء بسرعة.

4- قم بـ "تشميع سيارتك" مرتين سنويًا على الأقل، حيث يعد أهم فوائدة هى حماية الطلاء من التلف و التأكل، كما يساعد فى تقليل احتمال تكون الصدأ.

منع الصدأ من الانتشار

1- عن طريق استخدام ورقة صنفرة رقيقة. قم بكشط تلك المنطقة التى تظهر بها علامات الصدأ مع الحرص على عدم إتلاف الطلاء حوله، و إذا كان يزول آثره ببساطة فأن هذا يعني أنها غير مرتبطه بالمعدن، أما إذا كان عكس ذلك فأنت تحتاج لإعادة طلاء تلك المنطقة من هذا السيارة.

2- قم بوضع محلول "الصدأ" لمنع الانتشار. وذلك بعد إتمام عملية الكشط، ضع قليلامن محول الصدأ على هذا المكان. ثم اتركه لمدة 3-4 ساعات حتى يجف تماما.

3- قم بوضع طلاء على محلول الصدأ مؤقتا. باستخدام فرشاة صغيرة، وينبغى أن تكون طبقة الطلاء رقيقة وكاملة على مكان الصدأ، ثم اتركه حتى يجف تماما.

4- قم بإحضار اللون المناسب لسياراتك. ويمكنك القيام بذلك بطرق عديدة منها إيجاد كود الطلاء بالقرب من باب السائق، و يمكنك شراء الطلاء النهائي للسيارة من متاجر السيارات المختلفة.

5- ضع الطلاء النهائي على الطلاء التمهيدي. وقم بذلك عن طريق استخدام فرشاة وقم بذلك بشكل متساوى حتى لاتظهر خطوط الطلاء، وتجنب لافراط فى الطلاء حتى لا يتساقط.