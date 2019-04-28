كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوينجسيج ريجيرا" تخرج من المصنع بألوان علم السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتج كوينجسيج مجموعة من أسرع وأندر السيارات، وقد بدأت مؤخراً بتوصيل ريجيرا لملاكها.

كسيارة خارقة يمكن تخصيص ريجيرا بخيارات لا تنتهي من الألوان والتطريزات، قي هذه الصورة نجد أحد النسخ التي خرجت من مصنع الشركة في السويد تحمل ألوان العلم السويدي في لونها الأزرق الداكن ولمسات اللون الأصفر للرزمة الأيروديناميكية.

يشار إلأى أن كوينجسيج ريجيرا هي تحفة فريدة من نوعها تصنع بمعظمها من الكربون فايبر وتحمل محركات هجينة تنتج 1,500 حصان وتمنح السيارة تسارع هائل وسرعة قصوى تزيد على 400 كم/س.