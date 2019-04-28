1.1 مليار دولار أرباح "فولفو" من الشاحنات في 3 أشهر

كتب: باسل الحلواني

ارتفعت أرباح شركة صناعة الشاحنات الثقيلة والحافلات "فولفو"، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 85%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو مبيعاتها في العديد من

الأسواق العالمية.

ووفقاً للأرقام التي أعلنتها "فولفو"، فإن أرباح الشركة السويسرية خلال الربع الأول من 2019، بلغت 1.1 مليار دولار.

وتمكنت "فولفو"، من تسليم 58594 شاحنة، خلال الربع الأول من 2019، بمعدل نمو بلغ 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت طلبيات الشاحنات إلى 45.9 شاحنة، بنسبة 36%.

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جدير بالذكر أن علامة فولفو لسيارات الركوب انتقلت ملكيتها لمجموعة "شيجيانج جيلي هولدنج" الصينية للسيارات.