عرض الجميح للسيارات على تقسيط شيفروليه اكوينكوس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدم الجميح للسيارات عرضاً على شيفروليه اكوينوكس LS FWD 2019، بقسط شهري يبدأ من 1,737 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “يسّرناها عليك!”، ويسري العرض حتى 3 يونيو 2019. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

أول 3 أقساط علينا.

ابتداءاً من 1,737 ريال شهرياً.

الدفعة الأخيرة 25%.

الرسوم الإدارية 1%.

معدل النسبة السنوية 15%.

مدة التمويل 60 شهر.

ضمان ممتد 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

تُطبق الشروط والأحكام: قد تختلف الأسعار بحسب الطراز المختار. صور السيارات في الإعلان للعرض فقط، وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها. القسط الشهري يشمل التأمين وضريبة القيمة المضافة 5%. معدل النسبة السنوية 15%.

مواصفات اكوينوكس 2019: ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

نظام المساعدة على الركن الخلفي.

عجلات ألومنيوم قياس 17.

الدخول بدون مفتاح والتشغيل بكبسة زر.

نظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي. صورة العرض:

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