عرض الجميح للسيارات على تقسيط جمس اكاديا وتيرين 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدم الجميح للسيارات عرضاً على كلٍ من جي إم سي “أكاديا وتيرين” موديلات 2019، بقسط شهري: أكاديا SLE FWD 2019: يبدأ من 2,420 ريال شهرياً.

يبدأ من شهرياً. تيرين SLE 1.5 FWD 2019: يبدأ من 1,984 ريال شهرياً. ويأتي هذا تحت شعار “يسّرناها عليك!”، ويسري العرض حتى 3 يونيو 2019. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

أول 3 أقساط علينا.

الرسوم الإدارية 1%.

معدل النسبة السنوية 15%.

الدفعة الأخيرة 25%.

مدة التمويل 60 شهر.

ضمان ممتد 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

تُطبق الشروط والأحكام: قد تختلف الأسعار بحسب الطراز المختار. صور السيارات في الإعلان للعرض فقط، وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها. القسط الشهري يشمل التأمين وضريبة القيمة المضافة 5%.

صورة العرض:

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