جدول مخالفات السرعة المرورية وقيمة غرامات الحد الأدنى والحد الأعلى

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تجاوز السرعات المقررة يترتب عليها فرض غرامة مالية على السائق والتي قد تصل إلى 2000 ريال في بعض الحالات.

ونشرت إدارة المرور الجدول الكامل لمخالفات السرعة على الطرق في المملكة والغرامات المترتبة عليها، كالتالي: