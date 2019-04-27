الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تجاوز السرعات المقررة يترتب عليها فرض غرامة مالية على السائق والتي قد تصل إلى 2000 ريال في بعض الحالات.
ونشرت إدارة المرور الجدول الكامل لمخالفات السرعة على الطرق في المملكة والغرامات المترتبة عليها، كالتالي:
- التجاوز بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/الساعة: الحد الأدنى “150”، الحد الأعلى “300”.
- التجاوز بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/الساعة: الحد الأدنى “300”، الحد الأعلى “500”.
- التجاوز بأكثر من 30 كم/ساعة إلى 40 كم/الساعة: الحد الأدنى “800”، الحد الأعلى “1000”.
- التجاوز بأكثر من 40 كم/ساعة إلى 50 كم/الساعة: الحد الأدنى “1200”، الحد الأعلى “1500”.
- التجاوز بأكثر من 50 كم/ساعة: الحد الأدنى “1500”، الحد الأعلى “2000”.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مخالفات السرعة المرورية وقيمة غرامات الحد الأدنى والحد الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.