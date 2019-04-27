كيا تتحدث عن سيارتها البيك اب المستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – من الأسرار المفضوحة في عالم السيارات أن هيونداي تعمل على نسخة إنتاجية لسانتا كروز بيك اب الاختبارية، والتي لن تصل قبل 2020، ولكن إذا كانت هيونداي تعمل على سيارة بيك اب، فهل من الممكن أن كيا ستعمل على نسخة أخرى من الموديل؟

نائب رئيس ذراع كيا الأمريكية، مايكل كول، صرح أنه لا يوجد قرار نهائي بعد عن إنتاج بيك أب من كيا مبنية على هيونداي سانتا كروز.. الرجل لم يؤكد المشروع ولكنه لم ينفيه.

كول صرح: “الأمر ممكن، ولكن ليس قريباً… نؤمن بوجود فرصة كافية لمشروع كهذا، مع سعينا لتقوية الفئات الأساسية التي نعمل فيها مثل الـ SUV والسيدان أولاً”

وأردف كول: “إذا ثبتنا أقدامنا بقوة في هذه الفئات الرئيسية وبدأنا بالغوص في مجال التوليد الكهربائي وغيره، قد ترون سيارة بيك اب ضمن مجال كيا المستقبلي، لم لا”.

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للوقت الحالي تستمر كيا بالتمسك بفئة السيدان وتؤمن أنها ستلعب دوراً مهماً في المستقبل، وهو خبر جيد لمحبي هذه الفئة.

كيا تيلورايد بيك اب – تصميم تخيلي بالفوتوشوب: